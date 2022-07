asilo nido

Furto all'asilo nido Il Papavero, Lagalla: ''Offende il nostro territorio e la comunità scolastica''

Ennesimo furto, addirittura il settimo in un solo mese, ai danni dell'asilo nido ''Il Papavero'' di Borgonuovo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/07/2022 - 17:24:56 Letto 693 volte

«La notizia dell’ennesimo furto, addirittura il settimo in un solo mese, ai danni dell’asilo nido “Il Papavero” di Borgonuovo offende il nostro territorio e la comunità scolastica, evidentemente molto ancora deve essere fatto sul fronte della sicurezza da parte delle istituzioni locali. Come sindaco di Palermo, esprimo sincera vicinanza alla dirigente scolastica e vorrò incontrarla al più presto per individuare soluzioni idonee affinché tali atti vandalici non si ripetano più».

Così dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

