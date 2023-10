La notte bianca ai piedi del borgo

Gangi, migliaia di giovani in strada a ballare a ritmo della musica anni 90 per ''La notte bianca ai piedi del borgo''

A darsi appuntamento migliaia di giovani per ''La notte bianca ai piedi del borgo': colori, musica e street food sabato scorso hanno trasformato via Nazionale a Gangi nel tempio del divertimento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/10/2023 - 09:51:27 Letto 847 volte

Colori, musica e street food sabato scorso hanno trasformato via Nazionale a Gangi nel tempio del divertimento. A darsi appuntamento migliaia di giovani per “La notte bianca ai piedi del borgo”. Una serata estiva ha fatto da cornice ad una manifestazione di “richiamo” per tutto l’hinterland. Il revival anni 90 di Radio Time, con Dj Fabio Flesca, ha fatto rivivere e ballare i tantissimi giovani e meno giovani. Sul palco protagonista è stata la musica che ha fatto la storia della dance ed ha avuto il suo exploit proprio negli anni ‘90 con intramontabili brani ancora oggi un evergreen, nonostante siano passati 30 anni. Per tutto il percorso di via Nazionale ad animare anche la banda itinerante New Sicily Street Band e ancora street food, spettacoli musicali, cabaret e dance.

“E’ stato un successo - ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – ringrazio gli operatori economici di via Nazionale e tutti quanti si sono spesi per la riuscita di una manifestazione-evento organizzato dal comune di Gangi, e il prossimo fine settimana, da venerdì 13 a domenica 15, ci sarà un altro appuntamento di richiamo al Foro Boario dove si svolgerà l’ottava edizione della mostra mercato agro zootecnica e la prima sagra del cinghiale”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!