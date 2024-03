Gangi

Gangi, monumenti e tradizioni diventano soggetto fotografico per l'Accademia delle Belle Arti di Palermo

25/03/2024

Nella prima uscita ufficiale, la domenica delle Palme di Gangi con i suoi volti, i suoi colori e i momenti di fede sono stati il soggetto da fotografare per gli studenti di fotografia dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.

I ragazzi nei prossimi mesi, grazie ad un accordo sottoscritto tra il Comune di Gangi e l'Accademia di Belle Arti di Palermo, svolgeranno attività didattiche ed esercitazioni fotografiche con lo scopo di realizzare un libro su Gangi finanziato dai fondi del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate e in collaborazione con la casa editrice Lettera Ventidue.

Un progetto promosso dall’Accademia di Belle Arti di Palermo grazie ai docenti del triennio in fotografia: Giorgio Barrera, Jacqueline Ceresoli, Sebastiano Raimondo, Sandro Scalia e Maria Vittoria Trovato.

Domenica scorsa i primi 25 studenti, che si sono cimentati nella documentazione della festa religiosa della domenica delle Palme, sono stati accolti dal sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e dal consigliere comunale Santi Virga.

“Voglio ringraziare – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello - l’Accademia delle Belle Arti di Palermo e i suoi docenti, in particolare il nostro compaesano il professor Sebastiano Raimondo per aver scelto il nostro borgo come soggetto da fotografare, foto che saranno finalizzate all’uscita di una pubblicazione che racconterà la nostra Gangi e le sue tradizioni”.

