Gelarda e Anello: ''La Polizia Municipale non può effettuare sequestri perché non ha i locali''

La municipale di Palermo non può fare sequestri, nonostante, da quasi 2 anni, i caschi bianchi abbiano fatto richiesta di locali idonei dove collocare la merce sequestrata, finora senza alcun risultato.

Pubblicata il: 10/12/2020

“Abbiamo appreso dal Comandante della Polizia Municipale dott. Vincenzo Messina che l’amministrazione comunale non ha mai dotato il Corpo di locali idonei per stoccare merce sequestrata.

Il risultato è che la municipale di Palermo non può fare sequestri, nonostante, da quasi 2 anni, i caschi bianchi abbiano fatto richiesta di locali idonei dove collocare la merce sequestrata, finora senza alcun risultato.

I locali offerti fino ad oggi dal settore patrimonio del Comune sono non idonei, o perché piccoli, o perché in condizioni disastrate o perché privi delle certificazioni e degli impianti necessari. Tra gli immobili proposti dall’amministrazione comunale c'è stata anche la chimica Arenella, all’interno di una area che deve essere chiusa per pericolo di crolli. Tra l'altro anche l’ incontro con il vicesindaco Giambrone, con delega alla Polizia Municipale, per affrontare la questione, non ha sortito alcun risultato.

Questo è un problema gravissimo che l’amministrazione comunale deve risolvere in qualche modo, ragione per cui abbiamo chiesto la convocazione immediata in commissione del vice sindaco perché venga trovata una soluzione immediata. E se non avremo risposte chiederemo al sindaco di convocare immediatamente gli Uffici del Patrimonio del comune per risolvere in qualche modo la vicenda che arreca un grave danno all'azione della Polizia municipale nel contrasto in particolare del commercio ambulante abusivo".

Lo dichiarano i consiglieri della Lega in Consiglio comunale Igor Gelarda (capogruppo) ed Alessandro Anello, entrambi componenti della VI Commissione consiliare che si occupa anche di Polizia Municipale.

