Gelarda. Per Giusto Catania Orlando ultimo nella classifica dei sindaci perche vittima di 'complotto' degli industriali, siamo al delirio

"Mi dispiace leggere le dichiarazioni Facebook, incredibili, dell' assessore Giusto Catania che ritiene che, di fatto, Orlando sia vittima di un complotto degli industriali dichiara il capogruppo della Lega a Palazzo delle aquile Igor gelarda." E che la mancata privatizzazione dello smaltimento rifiuti a Palermo sia una possibile ragione per cui il sole 24 ore lo abbia posto in fondo alla classifica di gradimento, ultimo assoluto, tra i sindaci italiani.

Forse gli industriali, nell organizzazione del loro complotto, hanno avuto la soffiata che Palermo è piena di spazzatura, che le strade sono piene di buche, e buona parte al buio. che siamo diventati una vergogna nazionale con le bare accatastate al cimitero e tante altre cose! Ironia A parte, L'assessore Catania farebbe bene a praticare un po' di più il silenzio e la riflessione , piuttosto che dire queste cose.

Apprezziamo molto di più il silenzio del sindaco Orlando, anche se è chiaro ed evidente che questa impietosa classifica di ieri sia il suggello definitivo della fine dell'era politica di Orlando, e non solo come sindaco di Palermo" conclude il capogruppo della Lega Igor Gelarda.