Giornata contro la violenza sulle donne, alla CIDEC di Palermo un dibattito con lo scrittore Giankarim De Caro

Quattro libri per parlare di donne, dell’evoluzione della condizione femminile nel tempo e della piaga del femminicidio.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, la Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Sicilia sceglie le opere dell’autore palermitano Giankarim De Caro per affrontare l’argomento e offrire il proprio contributo in termini di sensibilizzazione sui temi dei diritti, delle pari opportunità e del contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, anche in ambito lavorativo.

“Malavita”, “Fiori mai nati”, “Chianchieri” e “Agatina senza pensieri” sono i titoli dei libri, tutti editi da Navarra, che saranno presentati giovedì 23 novembre alle 17:00 nella sede palermitana dell’organizzazione datoriale, in via Gabriele Bonomo 44.

L’iniziativa vedrà l’intervento del presidente regionale della CIDEC Sicilia Salvatore Bivona che introdurrà lo scrittore e illustrerà i contenuti del pomeriggio culturale.

A dialogare con l’autore saranno la giornalista Marianna La Barbera, responsabile dell’ufficio stampa della CIDEC Sicilia e Marco Amato, alla guida di CIDEC Federart, l’organismo che, nell’ambito dell’associazione di categoria, si occupa di promuovere la letteratura, le arti figurative, il cinema e le attività teatrali e musicali.

Le opere di Giankarim De Caro, che ha debuttato nel 2018 con “Malavita”, successo editoriale senza precedenti – cinquemila copie in pochi mesi, già alla sesta ristampa – descrivono spesso, con un linguaggio ruvido e diretto, la condizione di povertà e umiliazione che affligge alcune donne.

Sempre schierato dalla parte degli ultimi, lo scrittore esprime una forte condanna per i costumi e gli ambienti sociali dominati dal cinismo e dalle ingiustizie: fin troppo spesso accondiscendenti verso gli errori maschili, ma privi di empatia e pietà per le donne.

“Siamo certi – afferma Salvatore Bivona, che ricopre anche il ruolo di presidente del Lions Club Palermo Monte Pellegrino, presente all’evento – che Giankarim De Caro, scrittore apprezzatissimo di cui la Sicilia è orgogliosa, saprà dare un forte contributo al dibattito in corso sulla violenza contro le donne: un dramma di enormi proporzioni di cui la politica sembra avere preso finalmente atto, al di là degli schieramenti”.

