Giornata contro la violenza sulle donne, Varchi: ''Si sconfigge se siamo tutti uniti. La vera rivoluzione deve essere culturale''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2023 - 10:45:48 Letto 730 volte

"La violenza contro le donne si sconfigge se siamo tutti uniti. Servono le leggi, ma non bastano. La vera rivoluzione deve essere culturale: ognuno è chiamato a fare la sua parte. Oggi è un’occasione in più per ribadire il nostro impegno nel fermare la spirale di violenze". Scrive su X il Vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi.

