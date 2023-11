Giornata disabilità

Giornata dei diritti delle persone con disabilità, Comune organizza un evento di inclusione al Centro Sportivo Universitario

Un evento dedicato all'inclusione, allo sport, al divertimento e alla musica, che si terrà al Centro Sportivo Universitario.

28/11/2023

L’Assessorato alle Politiche socio sanitarie del Comune di Palermo, in collaborazione con l'Assessorato alla Scuola, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità che, come ogni anno viene celebrata il 3 dicembre, promuove un evento dedicato all’inclusione, allo sport, al divertimento e alla musica, che si terrà al Centro Sportivo Universitario (CUS) di via Altofonte n. 80, a partire dalle ore 09.00.

Una giornata di festa che vede il coinvolgimento del Terzo settore, delle famiglie e delle diverse Istituzioni per il tramite del "Comitato dei diritti per le persone con disabilità", organismo istituito da questa Amministrazione, che verrà presentata a Palazzo Natale (via Garibaldi 26), venerdì 1 dicembre alle ore 10.00.

Saranno presenti il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino e l’assessore alla Scuola Aristide Tamajo, insieme al garante per le persone con disabilità Pasquale Di Maggio, i rappresentanti del Centro per l’impiego, dell’Asp, del Terzo settore e dei sindacati confederali.

Fonte: Comune di Palermo

