Giornata della Memoria, al Teatro Politeama di Palermo avrà luogo ''Shoah: il valore della memoria per la costruzione del futuro''. 400 studenti incontrano testimoni e Istituzioni

Un evento commemorativo che coinvolge circa 400 tra studentesse e studenti di diverse scuole palermitane che, per l'occasione, hanno prodotto degli elaborati multimediali sulla Shoah.

In occasione della Giornata della Memoria, si svolgerà al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, sabato 27 gennaio alle ore 10.00, l’iniziativa “Shoah: il valore della memoria per la costruzione del futuro”, organizzata da tutti i Rotary Club dell’Area Panormus, in collaborazione con il Comune di Palermo, l’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, il Consolato Onorario della Repubblica di Polonia a Palermo.

Un evento commemorativo che coinvolge circa 400 tra studentesse e studenti di diverse scuole palermitane che, per l’occasione, hanno prodotto degli elaborati multimediali sulla Shoah. I lavori verranno condivisi in un vivido e genuino momento di riflessione e confronto. Toccanti i contributi video realizzati appositamente per questo incontro: una donna sopravvissuta ai campi di sterminio, Lidia Maksymowicz, e del Direttore del Museo della Memoria di Aushwitz. Ancora, diversi gli interventi sul palco, dalla Fondazione Gariwo, ai due siciliani che hanno realizzato un fumetto sul tema.

Obiettivo dei Club Rotary dell’Area Panormus è avvicinare le nuove generazioni al valore della memoria, al rispetto delle culture e delle diversità tutte, perché quanto è avvenuto sia da monito per il futuro.

Dopo i saluti in apertura del Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, Goffredo Vaccaro, diverse saranno le Autorità che porteranno il loro contributo all’evento. Significativa la presenza dell’Ambasciatrice della Repubblica di Polonia in Italia, Anna Maria Anders, che ha scelto Palermo e questa iniziativa rivolta ai giovani. Interverrà anche il Console Generale della Repubblica di Polonia in Italia, Skwarczynski Bartosz. Ulteriori e preziosi contributi alla manifestazione saranno di Lucia Vincenti, giornalista ed esperta sulla Shoah; Manuela Rippo, della Fondazione GARIWO e responsabile del “Giardino dei Giusti”; Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, autori del fumetto su “Jan Karski. L’uomo che scoprì l’Olocausto”; ulteriore momento toccante sarà il contributo video di Piotr M.A. Cywinski, Direttore del memoriale e museo di Auschwitz-Birkenau.

A moderare l’evento sarà Mauro Faso, giornalista e presidente del Rotary Club Palermo Ovest. Un intermezzo musicale sarà eseguito dal Sestetto di fiati del Conservatorio Scarlatti di Palermo. Gli studenti per l’occasione hanno scritto inediti ed arrangiato brani a tema. Nel corso della manifestazione sarà esposta la mostra fotografica: “A rischio della propria vita” – I polacchi che salvarono gli ebrei durante l’Olocausto, che sarà introdotta dal Console onorario di Polonia a Palermo.

L’evento con inizio alle ore 10.00 è aperto alla cittadinanza fino ad esaurimento posti. Si consiglia di recarsi sul posto non oltre le ore 9.40.

