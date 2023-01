Giornata della Memoria 2023

Giornata della Memoria, Mattarella: ''Responsabilità leggi e politica razzista da attribuire a Hitler e Mussolini''

''Nazismo e fascismo crearono i presupposti dello sterminio. Mai più uno Stato che calpesta libertà e diritti'', dice il presidente Mattarella.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2023 - 14:55:49 Letto 697 volte

Per il Giorno della Memoria, Sergio Mattarella ricorda come la "parte maggiore della responsabilità delle leggi e della politica razzista, in Germania e in Italia" sia da attribuire "ai capi dei due regimi, Hitler e Mussolini. Ma il terribile meccanismo di distruzione non si sarebbe messo in moto se non avesse goduto di un consenso, a volte tacito ma comunque diffuso, nella popolazione". Allo stesso tempo il presidente della Repubblica ribadisce il suo "no" alle discriminazioni, così come sancito dalla Costituzione.

"Il sistema di Auschwitz e dei campi a esso collegati fu l'estrema, ma diretta e ineluttabile, conseguenza di pulsioni antistoriche e antiscientifiche, istinti brutali, pregiudizi, dottrine perniciose e gretti interessi, e persino conformismi di moda". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, aggiungendo: "Tossine letali, razzismo, nazionalismo aggressivo, autoritarismo, culto del capo, divinizzazione dello Stato, che circolarono, fin dai primi anni del secolo scorso, dalle universita' ai salotti, persino tra artisti e docenti, avvelenando i popoli, offuscando le menti, rendendo aridi cuori e sentimenti".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Quirinale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!