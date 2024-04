Giornata dell'Autismo, Di Maggio: Orientare sempre maggiori risorse per la realizzazione di iniziative specifiche. Palermo inclusiva è un sogno realizzabile!

Autismo

Giornata dell'Autismo, Di Maggio: Orientare sempre maggiori risorse per la realizzazione di iniziative specifiche. Palermo inclusiva č un sogno realizzabile!

"Come è noto oggi si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day), istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU al fine di richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. In questa giornata ritengo importante richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di orientare sempre maggiori risorse per la realizzazione di iniziative specifiche per la definizione di percorsi individualizzati, per la promozione delle autonomie, per la definizione di un vero e proprio Progetto di vita. Sono fondamentali tutte quelle iniziative strategiche che possano portare al rafforzamento di una rete dei servizi educativi sin della prima infanzia che consentano sin dall’età scolastica una piena socializzazione. Lo dobbiamo ai ragazzi e alle loro famiglie, ai quali rinnovo, con forza, il mio sostegno e la mia disponibilità al confronto, all’ascolto al fine di definire le strategie di intervento più idonee". Lo ha dichiarato il Garante per i diritti delle persone con disabilità, Pasquale Di Maggio, per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo che si celebra oggi.

"Il Comune di Palermo tanto sta facendo in questa direzione e per questo ringrazio il Sindaco prof. Roberto Lagalla e l’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie, la dott.ssa Rosalia Pennino. La strada giusta è stata intrapresa, il mio invito a proseguire tutti insieme e ancora più determinati. Ringrazio le famiglie e tutte le Associazioni che ogni giorno si battono con determinazione perchè tutto questo possa avvenire".

"Colgo l’occasione per raccogliere l’invito del Comune e invitare io a mia volta, alla partecipazione all’evento in programma domenica 7 aprile alle ore 18 al Teatro Politeama. Riflessioni, esibizioni e performance ci aiuteranno a vivere insieme la giornata, consapevoli che la manifestazione non è un momento fine a se stesso, che comincia e termina con il suo svolgersi, ma che è un’occasione per attingere consapevolezza, forza ed energia per consentire a tutti noi, ciascuno per la propria parte, di dare il nostro umile ma preziosissimo contributo".

Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto!

Palermo inclusiva è un sogno realizzabile!

Fonte: Comune di Palermo

