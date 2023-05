Giornata Internazionale delle mani

Giornata delle mani, all'Oratorio Santa Chiara di Palermo l'evento gratuito ''Con le mani! ... Si Può!''

In occasione della Giornata Internazionale delle mani, diamo valore alla funzione delle nostre mani, attraverso esperienze espressive e creative con movimenti, gesti e suoni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/05/2023 - 00:10:00 Letto 805 volte

Venerdì 5 Maggio ore 19.00 appuntamento gratuito in occasione della "Giornata Internazionale delle mani", "Con le mani! ... Si Può!" Incontri esperienziali con tecniche di counseling, presso l'Oratorio Santa Chiara di Palermo.

Le Mani: uno strumento per apprendere! La mano è lo strumento più espressivo e raffinato che esista in natura e, come citava Maria Montessori, essa è l’organo della mente. Le nostre mani sanno creare, plasmare, riconoscere, rompere, aggiustare, costruire, contare, accarezzare, giocare, comunicare e mille altre abilità che tutti conosciamo.

In occasione della Giornata Internazionale delle mani, diamo valore alla funzione delle nostre mani, attraverso esperienze espressive e creative con movimenti, gesti e suoni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!