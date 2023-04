Giornata dello sport

Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace: a Palermo incontro tra le Federazioni di Football, Ciclismo e Calcio

La Commissione Sport insieme all'assessore Figuccia ha incontrato rappresentanti della Federazione Football, della Federazione Ciclismo e della Federazione Calcio.

06/04/2023

Stamattina, nella giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, la Commissione Sport insieme all’assessore Figuccia ha incontrato rappresentanti della Federazione Football, della Federazione Ciclismo e della Federazione Calcio.



«Continuiamo il percorso di collaborazione costruttiva per rendere lo sport accessibile a tutti, lavorando nella direzione di una gestione sociale degli impianti sportivi e garantendo la convivenza, attraverso una gestione con regole certe, della pratica degli sport con l’organizzazione degli eventi artistici.



Oggetto dell’incontro è stato, anche, l’utilizzo del Velodromo Paolo Borsellino per l’attività sportiva anno 2023».



Lo dichiara il presidente della V commissione consiliare, Salvo Alotta.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

