Giornata contro la violenza sulle donne

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: perché si celebra il 25 novembre

Una ricorrenza per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema diventato tristemente attuale e che non sembra voler diminuire.

Ricorre oggi, 25 novembre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema diventato tristemente attuale e che non sembra voler diminuire.

La scelta di questa data non è un caso. È il ricordo di un brutale assassinio, avvenuto nel 1960 nella Repubblica Dominicana. Tre sorelle, di cognome Mirabal, considerate rivoluzionarie, furono torturate, massacrate e strangolate. Successivamente venne simulato un incidente buttando i loro corpi in un burrone. Da quel giorno le cose non sono ancora cambiate ovunque: basti pensare alle bambine dell'India che quasi ogni giorno vengono stuprate e uccise, ma anche a casa nostra, dove la violenza contro le donne è spesso nascosta in ambito domestico. La Giornata contro la violenza sulle donne è stata istituita dall'Onu con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999.

La violenza contro le donne è fenomeno ampio e diffuso.

Giornate come questa sono sicuramente importanti per puntare un faro su un fenomeno che pare non volersi arrestare. Ma non va dimenticato che non basta istituire una “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” e che invece bisogna fare qualcosa ogni giorno, non dimenticando mai che le vittime hanno bisogno di aiuto concreto. Per questo esistono i Centri Antiviolenza, spazi autonomi che accolgono donne di tutte le età che hanno subito violenza o che si sentono minacciate e sostengono i singoli percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Lo fanno attraverso l’accoglienza telefonica, i colloqui personali, l’ospitalità in case rifugio. Su tutto il territorio, da Nord a Sud, sono presenti Centri pronti ad aiutare e difendere le donne in pericolo.

Auspichiamo che questa giornata possa servire a diffondere la cultura della non violenza e sopratutto della denuncia: un uomo che maltratta una donna non solo non la ama, ma non la rispetta neanche come essere umano. E come tale va punito. Non abbiate paura di ribellarvi.

