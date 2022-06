Giornata mondiale Sla

Giornata mondiale Sla: il 21 giugno a Palermo ''Aperitivo sotto le stelle'' per aiutare i malati

Una serata all'insegna della musica ma anche della riflessione su questa patologia degerativa che colpisce due siciliani ogni 100mila abitanti e su un sistema di assistenza non sempre adeguato.

06/06/2022

Una serata per stare insieme, una serata per fare del bene. E’ questo l’obiettivo di “Aperitivo sotto le stelle” che si terrà il 21 giugno nei giardini di Villa Lampedusa in Via dei Quartieri 104 a Palermo. Una serata organizzata dal gruppo musicale Cogito Ergo Sound per contribuire a sostenere i progetti di assistenza portati avanti dalla sezione Aisla di Palermo in occasione della Giornata mondiale dedicata alla Sla, la Sclerosi laterale amiotrofica. Una serata all’insegna della musica ma anche della riflessione su questa patologia degerativa che colpisce due siciliani ogni 100mila abitanti e su un sistema di assistenza non sempre adeguato.

In Sicilia sono oltre 500 i malati di Sla e tutti hanno costantemente bisogno di assistenza e strumenti particolari per continuare a vivere dignitosamente. In assenza di un vero sostegno da parte delle istituzioni pubbliche sono molto spesso le famiglie a farsi carico degli oneri per assistere i malati la cui gestione richiede non solo reparti ospedalieri specializzati ma anche un’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria qualificata nella gestione del paziente Sla a domicilio. Un grande sostegno alle famiglie arriva dall’Aisla, l’associazione fondata dal 1983 sta al fianco dei pazienti e delle famiglie.

La sezione di Palermo dell’Aisla è stata creata nel 1999 e collabora con il Centro regionale per la diagnosi e il management della Sclerosi laterale amiotrofica, diretto da Vincenzo La Bella e collocato all’interno dell’Azienda ospedaliera “P. Giaccone” di Palermo. Ed è all’Aisla Palermo che andrà l’intero ricavato di Aperitivo sotto le stelle organizzato dalla band Cogito ergo sound.

