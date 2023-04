donazione organi

Giornata per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, Comune di Palermo aderisce all'iniziativa

Domenica 16 aprile si celebra in tutta Italia la 26ma Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. Anche il Comune di Palermo, in collaborazione con il Ministero della Salute, il Centro Nazionale Trapianti e l’ANCI, aderisce all'iniziativa.

«Sensibilizzare e, soprattutto, informare adeguatamente i cittadini sull’importanza della donazione degli organi - dichiara il sindaco Roberto Lagalla - è certamente un impegno di questa amministrazione comunale. Proprio i giovani possono rappresentare un motore importante per alimentare una rinnovata cultura del dono, aprendo sempre di più la strada a gesti di straordinaria generosità, ma anche di grande civiltà e di responsabilità sociale».



Per l'assessore alle Attività sociali Rosi Pennino è «una campagna di impegno civile e senso di comunità con la quale, anche quest'anno, il Comune di Palermo si schiera in prima linea per diffondere in tutta Italia la cultura del dono. Come nella maggior parte dei comuni d’Italia anche a Palermo i cittadini maggiorenni possono esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. Donare, come recita il tema della campagna, è una scelta naturale ed è sufficiente un “sì” in Comune».

