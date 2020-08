Giro d'Italia

Giro d'Italia, ''Balcone in rosa'' a Palazzo delle Aquile

Palermo si prepara ad accogliere l'edizione 2020 del Giro d'Italia.

Palermo si prepara ad accogliere l'edizione 2020 del Giro d’Italia. Nella nostra città, infatti, si taglierà il traguardo della tappa inaugurale del prossimo 3 ottobre con partenza da Monreale.



A 33 giorni dalla più importante gara ciclistica nazionale, oggi il sindaco Leoluca Orlando ha dato il via all'iniziativa “balconi in rosa” con l'esposizione sul balcone principale di Palazzo delle Aquile degli stendardi del Giro d’Italia.



I ciclisti dopo la partenza da Monreale, transiteranno da corso Calatafimi, Corso Vittorio Emanuele e poi da via Roma, piazza Don Sturzo, via Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via Libertà, piazza Vittorio Veneto e ritorno su via Libertà con arrivo prima di piazza Castelnuovo.

Intanto, gli uffici comunali stanno predisponendo le modifiche alla circolazione che saranno regolate con apposita ordinanza.

