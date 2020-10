Giro d'Italia: felicità Ganna, vince la 1/a tappa crono a Palermo

Giro d'Italia

Filippo Ganna, con il tempo di 15'24" e alla media di 58,8 km/h, ha vinto la 1/a tappa del 103░ Giro d'Italia di ciclismo.

Filippo Ganna, con il tempo di 15'24" e alla media di 58,8 km/h, ha vinto la 1/a tappa del 103° Giro d'Italia di ciclismo, una cronometro individuale disputata da Monreale a Palermo, lunga 15,1 chilometri. Il piemontese, neocampione del mondo della specialità, è la prima maglia rosa dell'edizione 2020.

"Ero uno dei favoriti, ho cercato di sfatare il mito che il favorito non vince e di portare a casa questo risultato. Spero sia di buon auspicio per i prossimi giorni. Indossare questa maglia è una grande emozione. Voglio mandare un saluto alla mia regione, il Piemonte, che ha avuto dei problemi col meteo. Anche oggi, qui, c'era molto vento, ma sono riuscito a gestirlo". Così Filippo Ganna ha commentato a caldo, ai microfoni della Rai .

"Oggi a Palermo - dichiara il sindaco, Leoluca Orlando - la prima maglia rosa del Giro d'Italia. Il 25 ottobre a Milano l'ultima maglia rosa per il vincitore.

Una corsa che ancora una volta unisce tutto il paese da sud a nord in un momento in cui certamente c'è bisogno di continuare ad essere uniti senza rinunciare ai momenti di sport e di vita. Per Palermo una straordinaria occasione di mostrare all'Italia e al mondo le proprie bellezze, con un percorso che unisce ed attraversa l'itinerario Unesco Arabo-Normanno e del Liberty, dell'intreccio fra culture e popoli".

