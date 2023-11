mercato Albergheria

Il mercato dell'usato all'Albergheria, mercoledì 6 dicembre gli Stati Generali per la proposta di un modello di Riuso

Una giornata di studio e tavoli di lavoro, in programma mercoledì 6 dicembre all'ex cinema Edison a Ballarò, per la proposta e consegna al Comune di un modello efficace di regolamentazione del mercato.

Pubblicata il: 28/11/2023

Un’intera giornata di dibattito, approfondimento e tavoli di lavoro con rappresentanti nazionali e locali di organizzazioni impegnate nel campo di rigenerazione urbana, ecologia, economia circolare e contrasto alla povertà, docenti dell’Università di Palermo, e con il coinvolgimento attivo di chi lavora al mercato dell’Albergheria: così la formalizzazione del mercato dell’usato, ancora oggi in attesa di una regolamentazione chiara, diventa oggetto di studio per la realizzazione di una proposta concreta per un modello di riuso e contrasto alle povertà.

Una proposta per l’amministrazione comunale frutto di una giornata di Stati Generali del mercato, in programma mercoledì 6 dicembre tra il Plesso Albanese dell’Università degli studi di Palermo (Ex cinema Edison in piazza Napoleone Colajanni) e il mercato dell’Albergheria. Tra gli ospiti, anche Luciana Castellina, politica e giornalista, Ilda Curti, ex assessora alla Rigenerazione urbana e allo sviluppo territoriale della città di Torino, Giuseppe de Marzo, coordinatore nazionale “Rete Numeri Pari” e Alessandro Stillo, presidente "Rete Operatori nazionali dell’usato". Tutti i dettagli e gli interventi saranno presentati in sede di conferenza stampa lunedì 4 dicembre, alle 11.30.

