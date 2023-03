illuminazione Mondello

Illuminazione Mondello: Modifiche alla viabilità per il nuovo impianto. Carta: ''Urgenti e importanti e daranno bellezza e sicurezza''

Modifiche alla viabilità da e per Mondello in concomitanza con i lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/03/2023 - 10:52:26 Letto 704 volte

«Stamattina (ieri per chi legge, n.d.r.) ho fatto un sopralluogo con gli uffici che stanno dirigendo i lavori del nuovo impianto di illuminazione di Mondello, gli uffici del traffico, la Polizia Municipale, l’AMAT e la ditta esecutrice dei lavori, insieme ai Consiglieri Comunali Catia Meli e Ottavio Zacco e al presidente della Settima Circoscrizione Giuseppe Fiore in modo da controllare personalmente la situazione della viabilità lungo viale Margherita di Savoia in modo da limitare al massimo i disagi per tutti coloro che devono muoversi da e verso Mondello. Abbiamo individuato alcune azioni che a seguito della valutazione tecnica degli uffici hanno prodotto una nuova ordinanza.

Verrà istituito il doppio senso di marcia lungo viale Margherita di Savoia (carreggiata verso Mondello) con esclusione di autobus e mezzi pesanti. Da domani verranno avviati i lavori per la segnaletica e confido che da mercoledì tutto sia pronto.

La polizia municipale monitorerà gli effetti sul traffico per valutare un eventuale cambio del senso di marcia di via Marinai Alliata. L’impresa ha anche assicurato la massima celerità dei lavori e l’attuazione di ogni ulteriore azione per limitare i disagi del cantiere.

I lavori per i nuovi impianti di illuminazione sono urgenti e importanti e daranno bellezza e sicurezza a Mondello.

Un'importante collaborazione tra tutti, in ogni ruolo di governo e amministrazione, al servizio del benessere dei cittadini e nel rispetto dei problemi di Mondello.

Ringrazio gli abitanti ed esercenti di Mondello della pazienza e delle preziose indicazioni di questi giorni per trovare le migliori soluzioni. Insieme, senza pregiudizi e arroganza. Una buona amministrazione ascolta, verifica e cambia rapidamente le decisioni se trova soluzioni migliori». Lo ha dichiarato l'assessore Maurizio Carta.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!