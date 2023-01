Impianti riscaldamento

Impianti riscaldamento scuola De Gasperi - Collodi, Tamajo: ''Presto alla normalità, ordinato componente dell'impianto''

''Per il plesso Collodi siamo in attesa che venga consegnata una componente dell'impianto'', ha dichiarato l'assessore Aristide Tamajo.

24/01/2023

"Per quanto riguarda il problema dei riscaldamenti alla Direzione didattica Alcide De Gasperi la situazione è tornata alla normalità nel plesso De Gasperi, mentre per il plesso Collodi siamo in attesa che venga consegnata una componente dell’impianto, che l'AMG ha già ordinato, riducendo al minimo i tempi di attesa". Lo ha l'assessore Aristide Tamajo in riferimento agli impianti di riscaldamento della Direzione didattica De Gasperi e del plesso Collodi.

