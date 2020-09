Impianti sportivi comunali

Impianti sportivi, ok dalla Giunta: ingresso gratuito per le persone con disabilità

Ingresso gratuito per le persone con disabilità negli impianti sportivi comunali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/09/2020 - 11:49:56 Letto 357 volte

Ingresso gratuito per le persone con disabilità negli impianti sportivi comunali. Lo ha deciso la Giunta, tenuto conto di un atto di indirizzo del sindaco Leoluca Orlando e su proposta dell'assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa. Secondo quanto stabilito, sarà gratuita l'attività sportiva che si terrà nelle strutture sportive del Comune e rivolta alle persone con disabilità, realizzata dalle Associazioni Sportive cittadine affiliate a Federazioni o E.P.S. riconosciute dal CIP, sia per il prosieguo della stagione sportiva 2019/20, ripresa recentemente dopo la sospensione imposta dalle normative Covid-19, che per la stagione sportiva 2020/21.

"Lo sport - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - è da sempre strumento di socialità e di crescita per tutta la comunità. Lo è ancora di più nel mondo paralimpico, nel quale sono ancora forti e sani i valori del sano agonismo e della sana competizione. Anche per questo ci sembra importante trovare forme di sostegno all'attività paralimpica che a Palermo vede tante realtà di base e di eccellenza".

Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore Camassa. "Un provvedimento - ha dichiarato - che conferma la valenza sociale dello sport come strumento di partecipazione e inclusione, e allo stesso tempo valorizza il ruolo dell'associazionismo sportivo, mondo vitale della nostra comunità".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!