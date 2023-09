Control Room

Inaugurazione della Control Room del Comune di Palermo: la conferenza stampa *DIRETTA VIDEO*

Inaugurazione della Control Room del Comune di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/09/2023 - 12:06:40 Letto 830 volte

Conferenza stampa dell'Inaugurazione della Control Room del Comune di Palermo, nella sala conferenze del Comando della Polizia Municipale alla quale parteciperà il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.





"Il progetto della Control Room finalmente sta per diventare un supporto all’avanguardia finalizzato alla sicurezza dei cittadini e al controllo del territorio. Grazie al prezioso lavoro di Sispi e del Comando della Polizia municipale, in questo mese partirà la fase di sperimentazione, contando di portare il sistema a regime all’inizio del 2024. La Control Room si presenta come una piattaforma tecnologica in grado di comunicare e collaborare con le altre centrali operative delle forze dell’ordine, mentre per i cittadini rappresenterà un sistema dal quale raccogliere informazioni utili e con il quale poter interagire in tempo reale".

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla oggi, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha presentato la nuova Control Room del Comune di Palermo, installata nella sede del Comando di Polizia municipale.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!