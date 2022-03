Italia-Macedonia

Italia-Macedonia, le probabili formazioni. Mancini: ''L'Italia sa come si vince''

Partita decisiva al ''Barbera'' di Palermo contro la Macedonia del Nord, per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Calcio d'inizio alle 20.45 Rai Uno.

"L'Italia sa come si fa." Lo hanno ripetuto sia il commissario tecnico Roberto Mancini sia il capitano azzurro Giorgio Chiellini alla vigilia della prima partita decisiva al "Barbera" di Palermo contro la Macedonia del Nord, per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

"Non abbiamo avuto tanto tempo per preparare la partita - ha detto Mancini - qualcosa abbiamo provato, ma proprio per il poco tempo a disposizione abbiamo cercato di rimettere insieme il gruppo dell'Europeo tranne qualcuno. I ragazzi proprio per questo sanno cosa devono fare. La delusione di quattro anni fa? Non so se possa servire da stimolo per i giocatori che hanno affronto la Svezia, ma è qualcosa che fa parte della vita di uno sportivo: possono esserci momenti pieni di vittorie entusiasmanti e altri momenti deludenti. Magari si potesse solo vincere. Ma è inutile tornarci sopra, basta essere concentrati. La nostra è una squadra che sa giocare a calcio e deve essere concentrata su quello che sa fare".

"Non credo che sia una Nazionale diversa da quella dell'Europeo - ha detto Mancini - abbiamo sempre cercato di fare il nostro gioco. La squadra non è cambiata ha voglia di vincere, di giocare e di fare gol". Certo, l'aiuto che Mancini pensava di avere con il rinvio di una giornata di campionato per avere più tempo per preparare la partita, non è arrivato.

Le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

Macedonia (4-5-1): Dimitrievski; S.Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Bardhi, Ademi, Da.Babunski, , Trajkovski; M.Ristovski. All. Milevski.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Depositphotos

