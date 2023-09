La Domenica Favorita

La Domenica Favorita 2023, si parte domenica 1 ottobre con quattro domeniche di sport, giochi per bambini, concerti, laboratori e attività

Quattro appuntamenti, che per la prima volta porteranno il modello ''La Domenica Favorita'' anche a Piano Battaglia e al Bosco della Ficuzza.

Quattro domeniche di sport, giochi per bambini, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta. Quattro appuntamenti, che per la prima volta porteranno il modello “La Domenica Favorita” anche a Piano Battaglia e al Bosco della Ficuzza.

Con una rassegna autunnale, torna la “Domenica Favorita”, manifestazione sportiva e culturale promossa dal Comune e dalla Città Metropolitana di Palermo e sostenuta dal gruppo Mangia’s e Coldiretti, che nelle ultime edizioni ha visto la partecipazione di oltre 200mila persone. Stamattina, nel cortile interno del museo etnografico siciliano "Giuseppe Pitrè", si è svolta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione. Hanno presieduto il tavolo il sindaco di Palermo e della Città Metropolitana Roberto Lagalla, l'assessore alla Pianificazione urbanistica del Comune di Palermo Maurizio Carta e i soci fondatori dell'associazione "La Domenica Favorita" Marco Lampasona e Fabio Corsini. Presenti, inoltre, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione.

Il primo appuntamento si terrà domenica 1 ottobre al Parco della Favorita; il secondo domenica 15 ottobre a Piano Battaglia; il terzo, il 22 ottobre alla Real Casina di Caccia nella località della Ficuzza (Corleone); l’ultimo, il 5 novembre, nuovamente al Parco della Favorita. Il polmone verde della città che anche quest’anno ospiterà i “mercoledì didattici” per fare conoscere il Parco alle scuole medie e superiori.

Programma KIDS e Sport

Tantissime le attività ludiche e sportive per i più piccoli. Tra le attività sportive ci saranno l’arrampicata su una struttura artificiale, il basket, il rugby, le attività per i cani del Dog Village e l’open day sulla guida sicura in bicicletta. E ancora tiro alla fune, corsa coi sacchi, torri e giochi con la palla, atelier creativi e teatrali, letture, yoga e karate kid, percorsi in bici, safari e passeggiate nel bosco e animazioni itineranti.

Programma Cultura

Tre le attività culturali, le visite guidate del Fai a Villa Niscemi e alla Palazzina Cinese e il percorso storico e ambientale nel parco della Favorita con i Rangers.

Programma Salute e Benessere

Un’area dedicata alla salute ed al benessere con la presenza dei camper dell’ASP 6 che effettueranno gratuitamente screening oncologici, vaccinazioni, microchippatura dei cani per la prevenzione del randagismo e sportello amministrativo per operazioni cambio medico. Nell’area diverse associazioni si occuperanno anche di informazione e sensibilizzazione.

Plastic Free al parco della Favorita

Per la prima volta il programma de “La Domenica Favorita” ospiterà un’attività di clean up del parco organizzata dai volontari di Plastic Free, nella giornata nazionale dell’associazione che promuove la sensibilizzazione verso i temi ambientali (10.30-12.30).

Tra i laboratori spiccano il percorso di analisi sensoriale dell’olio organizzato da Oleum Sicilia e Coldiretti e la rigenerazione delle biciclette recuperate dalla strada.

Concerti della Massimo Kids Orchestra e istituzioni

Alle 9.30, la messa della cappella del museo Pitrè inaugurerà le attività delle istituzioni e delle forze dell’ordine che anche quest’anno arricchiranno il programma della manifestazione nell’area della Palazzina Cinese e del museo Pitrè. Da qui partirà la fanfara dei Bersaglieri e la marching band della Massimo Kids Orchestra del Teatro Massimo.

I mercoledì didattici per le scuole

Anche quest’anno torneranno i mercoledì didattici delle scuole, un ciclo di appuntamenti e incontri riservati agli studenti di alcuni istituti della città alla scoperta del parco della Favorita. L’associazione Guide turistiche italiane e la cooperativa Minimupa, proporrà ai ragazzi e ai docenti la visita al piano nobile della Villa Niscemi e una serie di passeggiate con i responsabili della Riserva naturale orientata Monte Pellegrino. Nell’atrio di Villa Niscemi, l’Aps “Movimento per la salute dei giovani”, a tutti gli allievi muniti di liberatoria e sempre gratuitamente, gli elettrocardiogrammi. A tutti i partecipanti sarà offerta da Coldiretti una “agri merenda”. Il format sarà proposto in 6 appuntamenti che coinvolgeranno 300 studenti: 4, 11, 18, 25 ottobre e poi 8 e 15 novembre 2023.

