Affaritaliani.it

La Piazza di Affaritaliani.it torna in Puglia per la quinta edizione. Meloni, Salvini, Conte e tanti altri

A Ceglie Messapica, dal 26 al 28 agosto, con Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Antonio Misiani, Marco Rizzo, Antonio Tajani e tanti altri big della politica italiana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2022 - 07:05:00 Letto 748 volte

Chi sarà il prossimo premier? Sarà donna? Le elezioni daranno ragione ai sondaggi che vedono in testa Giorgia Meloni? Il prossimo sarà dunque un governo di centrodestra? E a sinistra riuscirà il PD a unire i tanti cespugli rossi e verdi in campo? E il nuovo Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte riuscirà a ricavarsi un ruolo determinante per i futuri nuovi assetti politico-istituzionali?

Sono questi i temi che guideranno quest’anno La Piazza – Il bene comune, la kermesse politica di Affaritaliani.it diventata, alla quinta edizione, un imperdibile crocevia di incontri e un appuntamento chiave della politica nazionale dopo le ferie.Tutti in Piazza, dunque, nell’ultimo weekend di agosto (26-27-28), nella cornice di trulli e masserie del borgo collinare medievale di Ceglie Messapica, a mezz’ora d’auto dall’aeroporto di Brindisi, nel pieno della prima campagna elettorale estiva d’Italia, quando alle politiche mancheranno meno di trenta giorni.

“Sarà un dibattito come sempre libero e approfondito” – dice il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino – “dominato dai temi centrali della politica italiana, dall’introduzione del salario minimo al Reddito di Cittadinanza, dalla riforma della Giustizia e della Pubblica Amministrazione alla transizione ecologica e digitale: un’agenda che seguirà da vicino l’andamento della campagna elettorale”.

“Uno spazio di discussione e approfondimento plurale, che segna l’inizio della ripresa delle attività dopo la pausa estiva, un momento di grande partecipazione sui principali temi di attualità: “La Piazza è uno degli appuntamenti pubblici più ‘caldi’ di agosto”, commenta Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

“Ringrazio il direttore di Affari Italiani, Angelo Maria Perrino, per la consueta passione con la quale porta avanti questa bella e complessa macchina organizzativa. Mai come in questi tempi c’è bisogno di spazi di confronto, sarà utile e interessante ritrovarci a Ceglie Messapica dal 26 al 28 agosto per discutere dei temi che stanno più a cuore ai cittadini sul futuro dell’Italia e con uno sguardo sempre rivolto a ciò che accade intorno a noi in Europa e nel mondo”, conclude.

Con tutti i big della politica italiana – da Giorgia Meloni a Matteo Salvini, da Giuseppe Conte ad Antonio Misiani, da Marco Rizzo ad Antonio Tajani. Con qualche ulteriore sorpresa dell’ultim’ora.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!