Laboratori di Scrittura e Training autogeno per il benessere delle donne al Centro Antiviolenza Lia Pipitone di Palermo

I laboratori fanno parte del progetto ''Percorsi per le donne: L'abc del benessere'' avviato nel mese di novembre dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Il progetto, che è rivolto a tutte le donne, mira alla socialità, all'inclusione e alla cura di sé.

L’Associazione Millecolori Onlus e il Centro Antiviolenza Lia Pipitone di Palermo in collaborazione con l’A.S.D. S.C. AssoBasket avviano due nuovi laboratori di “Scrittura autobiografica e poetica” e “Training autogeno” per tutte le donne, a partire da febbraio.

I laboratori fanno parte del progetto “Percorsi per le donne: L’abc del benessere” avviato nel mese di novembre dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Il progetto, che è rivolto a tutte le donne, mira alla socialità, all’inclusione e alla cura di sé. Molto spesso le donne, infatti, sono propense più alla cura degli altri che di sé stesse. Questo progetto permetterà loro di acquisire competenze personali e modificare il proprio ambiente sociale, migliorare la propria qualità di vita, concentrando l’attenzione sulle proprie qualità positive e sulle proprie risorse e non sulle mancanze.

Questi percorsi fanno parte di un’area di empowerment del Centro Antiviolenza Lia Pipitone, che potrà arricchirsi delle idee e delle proposte di chi li frequenterà. Aziende e associazioni che vogliono diventare partner dell’iniziativa possono contattare il Centro Antiviolenza e l’Associazione Millecolori.

Nello specifico: nel laboratorio di “scrittura autobiografica e poetica”, con metodi e forme della narrazione poetica di sé, si esploreranno vari temi come la libertà, la felicità, lo stupore, la fiducia, l’ascolto e la cura. Obiettivo di questo laboratorio è stimolare la memoria introspettiva, il dialogo interiore e interpersonale, le facoltà immaginative. Sarà un modo per arricchire il repertorio espressivo e favorire la capacità di riflettere sulla propria storia in modo creativo. Scopo del laboratorio è accrescere l’autostima grazie alla consapevolezza della ricchezza e del valore della propria storia e stimolare l’allargamento delle prospettive.

Il laboratorio prevede n.10 incontri, per la durata di 2 ore a incontro, e si terranno il lunedì mattina dalle ore 10.00 alle 12.00. Partenza il 5 febbraio. Scadenza iscrizioni il 31 gennaio.

Nel secondo laboratorio di “training autogeno”, per mezzo della commutazione allo stato di calma sarà possibile sciogliere le tensioni, eliminare i disturbi vegetativi e placare l’ansia. Il training autogeno tende a promuovere la tranquillità dello stato emotivo. Gli obiettivi del laboratorio sono scoprire la propria dimensione di benessere e rilassamento, imparare a gestire i vissuti corporei e le espressioni emotive che nella vita di tutti i giorni ci attanagliano e ci lasciano una costante sensazione di stanchezza e affaticamento. Un’opportunità in cui mente, cuore e corpo potranno dialogare ed essere espressione piena del sé.

Il laboratorio prevede n.8 incontri, per la durata di 2 ore a incontro, e si terranno il venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00. Partenza il 9 febbraio. Scadenza iscrizioni il 5 febbraio.

Le attività si svolgeranno nella sede dell’Associazione Millecolori Onlus e del Centro Antiviolenza Lia Pipitone, in via Ammiraglio Persano 50 (zona Montepellegrino) a Palermo. Per informazioni basta inviare un Whats app al +39 375 7438695 o una mail a percorsidonna@millecolorionlus.org. I corsi prevedono una piccola quota di partecipazione (assicurazione e materiali).

L’iscrizione è da realizzare attraverso il form selezionando il laboratorio a cui si intende aderire. Clicca qui per l'iscrizione.

