Lagalla incontra il rettore dell'Università di Palermo: ''Un nuovo patto all'insegna della cooperazione''

Lagalla incontra il rettore dell'UniversitÓ di Palermo: ''Un nuovo patto all'insegna della cooperazione''

Il sindaco Roberto Lagalla ha incontrato Massimo Midiri, rettore dell'UniversitÓ degli Studi di Palermo, per avviare un nuovo e produttivo dialogo tra il Comune e l'Ateneo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2022 - 17:02:19 Letto 841 volte

«Serve instaurare un nuovo patto tra i due Enti - spiega il sindaco Lagalla - con l’obiettivo della cooperazione. L’Università può svolgere un ruolo chiave nella costituzione di potenti comunità creative dove formazione e ricerca, analisi e sperimentazione collaborino con le istituzioni e le imprese, sincronizzandosi con l’evoluzione delle città, anzi concorrendovi e componendo nuove forme di collaborazione».

«Ristabiliamo da oggi i rapporti tra Università e Città che saranno sicuramente duraturi e proficui – commenta il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri –. Collaboreremo alla realizzazione di importanti obiettivi strategici per la crescita culturale, sociale ed economica della nostra società. Per poter ripartire è il momento di fare squadra, ancora di più in un periodo come questo. Ritengo che l’impegno quotidiano per il territorio sia un dovere: a maggior ragione siamo pronti e disponibili a lavorare insieme».

