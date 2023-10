Canale Papireto

Lavori al Canale Papireto: strade chiuse alla circolazione pedonale e veicolare

Limitazione temporanea alla circolazione pedonale e veicolare sulle vie interessate con l'istituzione di divieti di sosta e rimozione coatta a salvaguardia della pubblica incolumitą.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/10/2023 - 14:37:10 Letto 692 volte

«A seguito delle procedure amministrative e delle proficue interlocuzioni intrattenute con la Regione Siciliana e con il Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico si è giunti all’adozione di un cronoprogramma che prevede la realizzazione delle operazioni di analisi con georadar e video (indagini preliminari) nei giorni 13-17-18-19-20 e 27 ottobre 2023, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, su via Matteo Bonello, via Carrettieri e su Piazza Domenico Peranni, per la rifunzionalizzazione del Canale Papireto ed il ripristino della viabilità.



Pertanto, è già stata adottata Ordinanza n.1340 del 10/10/2023 di limitazione temporanea alla circolazione pedonale e veicolare sulle vie interessate con l’istituzione di divieti di sosta e rimozione coatta a salvaguardia della pubblica incolumità.



Si tratta di attività preliminari indispensabili alla realizzazione degli interventi che consentiranno l’integrale ripristino delle condotte del Canale Papireto, della viabilità e la restituzione alla collettività di condizioni di sicurezza».



Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

