Ponte Corleone

Lavori Ponte Corleone, nuova ordinanza: divieto di transito ai mezzi pesanti

Il provvedimento sarà valido fino al 23 dicembre 2023 e, comunque, fino a cessata esigenza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2023 - 16:13:05 Letto 770 volte

L’Ufficio per la Pianificazione della Mobilità sostenibile e del Trasporto pubblico di massa ha emesso oggi l’ordinanza n.1544 con la quale, ad integrazione e parziale modifica della O.D.n.377 del 24/03/2022, viene disposta - in viale Regione Siciliana Sud Est “Ponte Corleone”, carreggiata centrale lato monte, direzione Catania - la realizzazione di un’area di cantiere con chiusura della corsia lato valle.



Sarà garantito il traffico dei veicoli leggeri (massimo 7,5 tonnellate) sulla corsia centrale e di quelli pesanti (massimo 44 tonnellate) sulla corsia lato monte. Divieto di transito ai mezzi pesanti, nella complanare in direzione Catania a partire dalla Casa circondariale Pagliarelli sino al varco di accesso lato Baby Luna.



Il provvedimento sarà valido fino al 23 dicembre 2023 e, comunque, fino a cessata esigenza.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

