Lavori via Papireto, firmata convenzione Regione-Comune. Di Gangi: ''Speriamo porti prestissimo all'avvio del cantiere''

Ssi firma finalmente la convenzione per i lavori in via Papireto, che conferma la responsabilità dei lavori di ripristino in capo alla Regione.

07/12/2022

«Dopo un anno da quando fu chiusa per motivi di sicurezza, si firma finalmente la convenzione per i lavori in via Papireto, che conferma la responsabilità dei lavori di ripristino in capo alla Regione.

E' una notizia positiva, che speriamo porti prestissimo all'avvio del cantiere, anche per scongiurare ulteriori danni con le prevedibili piogge dei prossimi mesi e per le note condizioni precarie del canale Papireto. Peccato si sia appunto perso un anno per il rifiuto del precedente governo regionale di riconoscere le proprie responsabilità.

In questi mesi però la situazione della zona, in particolare del Mercato delle Pulci, si è ulteriormente aggravata, confermando la necessità di un progetto complessivo di rilancio, per il quale è indispensabile il dialogo e il coinvolgimento dei mercatari come dei residenti e di tutti gli altri attori che a vario titolo sono presenti in quel territorio e che vorranno contribuire.

E' un tema che richiede un intervento corale, con il coinvolgimento della Circoscrizione, delle Commissioni consiliari e soprattutto dell'Amministrazione attiva, per cui credo che vada al più presto convocato un momento di confronto».



Lo dichiara la consigliera comunale Mariangela Di Gangi.

