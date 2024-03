Festa delle Donne

''Le Donne al Centro'', a Sanlorenzo Mercato un talk dedicato alle donne

La Vineria di Sanlorenzo Mercato si prepara ad accogliere un evento speciale in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'appuntamento è fissato per l'8 marzo dalle ore 18:00 alle 19:30 presso lo spazio eventi della Vineria di Sanlorenzo Mercato (Via San Lorenzo, 288)

L'evento, concepito per celebrare e valorizzare l'universo femminile in tutte le sue sfaccettature, sarà un affascinante talk arricchito da degustazioni finali. Le attività previste includono una serie di interventi mirati a esplorare tematiche che ruotano attorno alla donna, dall'alimentazione al benessere psico-fisico, fino all'impegno sociale.

Marzia Sucameli, nutrizionista clinica, condurrà un approfondimento sul legame tra la donna e l'alimentazione, fornendo curiosità, consigli e raccomandazioni utili per uno stile di vita salutare. Mentre la Dott.ssa Clara Gabrielli, nutrizionista del Palermo Calcio F.C , approfondirà le tematiche legate alla nutrizione nello sport e al suo ruolo di nutrizionista all’interno del mondo calcistico.

Successivamente, Claudia Pilato, responsabile dell’Associazione l’Arte di Crescere, affronterà il tema dell’allattamento e parlerà del WCRF, offrendo preziosi spunti di riflessione e consigli pratici.

Per l’Associazione Le Onde ETS, centro antiviolenza, Alessandra Notarbartolo e Maria Grazia Patronaggio presenteranno un video in cui si racconta il lavoro dell’Associazione impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza maschile verso le donne.

A cura delle Lady Chef - Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo, uno speciale show-cooking in diretta dal libero point della vineria. Interverranno il Segretario dell'A.P.C.P.PA Maria Carmela Catalano, le Lady Chef Rosalia Pintacuda, Raffaella Nastro, Rosellina Clemente e Rosa Monti.

Inoltre, Cristina Genna, rappresentante di Cantina Colomba Bianca, presenterà il progetto "Cara Terra" ideato da Marisa Leo, con una degustazione speciale per tutti i presenti.

Come omaggio speciale, sarà offerto un mazzetto profumato a tutte le donne presenti, grazie al progetto "Aromatiche Madonie" finanziato dal GAL ISC Madonie.

A seguire dopo le 21.30, per concludere la serata in bellezza, ci sarà la performance di musica dal vivo con Jack & The Starlighter.

L'evento si preannuncia come un'occasione unica per celebrare la forza, la diversità e l'unicità delle donne, invitando tutti a partecipare e condividere questa straordinaria esperienza.

L’evento è realizzato in collaborazione con il progetto “Educare al gusto della Sana vita”, finanziato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Associazione Eupsiche APS. Tra i partner di Progetto Sanlorenzo Mercato, l’Istituto Dieta Mediterranea IDIMED APS, l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo.

