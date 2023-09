Giornata siciliana della pace

Lunedì 2 ottobre la Giornata internazionale della Nonviolenza

Lunedì 2 ottobre, la consulta per la Pace e la nonviolenza commemorerà la Giornata internazionale della Nonviolenza, oggi anche Giornata siciliana della pace.

Lunedì 2 ottobre alle ore 16,00 la consulta per la Pace e la nonviolenza commemorerà la Giornata internazionale della Nonviolenza, oggi anche Giornata siciliana della pace (LR 11/19), presso la sala dell’ex noviziato ai Crociferi, in via Torremuzza 20.

Nei lavori, introdotti dal portavoce Francesco Lo Cascio, diversi relatori tratteranno i principali temi dell’impegno per la Pace, saranno presenti anche Mario Ridulfo per la Cgil e Nino Tranchina per le Acli, i parlamentari regionali Valentina Chinnici e Stefano Pellegrino, Laila Simoncelli, responsabile nazionale della campagna per l’istituzione del ministero della Pace. Relatori di altre campagne ed iniziative. I lavori prevedono anche interventi musicali di Lucina Lanzara e Maurizio D’Amico.

