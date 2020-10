dipendenti regionali

Lunedì manifestazione dei dipendenti regionali offesi dalle parole di Musumeci

Lunedì 26 ottobre sit-in dei sindacati dei dipendenti regionali e conferenza stampa in piazza per rispondere alle offese di Musumeci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/10/2020 - 11:28:29 Letto 1065 volte

Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas/Codir, Sadirs e l’Ugl che, con una nota ha comunicato di aderire alla manifestazione di protesta e allo stato di agitazione del personale regionale, scenderanno in piazza lunedì, 26 ottobre 2020, alle ore 15, a Palermo, in piazza Indipendenza sotto Palazzo d’Orléans con tutti i propri dirigenti sindacali.

La manifestazione è aperta anche a tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalle dichiarazioni denigranti del presidente Musumeci e volessero manifestare tutto il proprio dissenso.

Tutti i dirigenti sindacali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas/Codir, Sadirs e Ugl si riuniranno in piazza nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid adottando (e facendo adottare) tutte le precauzioni per evitare ogni possibile rischio di contagio.

Nel corso del sit-in, come ulteriore segno di protesta, non sarà richiesto alcun incontro istituzionale e sarà, invece, organizzata, seduta stante, una conferenza con la stampa presente nella quale i segretari regionali e generali delle organizzazioni sindacali promotrici dell’iniziativa esporranno le ragioni della protesta, risponderanno alle false accuse del Presidente della Regione e denunceranno l’inadeguatezza dell’esecutivo di governo reo, a circa tre anni dal proprio insediamento, di non avere ancora prodotto alcunché in termini di modernizzazione, riorganizzazione e riqualificazione della macchina amministrativa (oggetto invece di campagna elettorale) a tutto danno dei diritti dei cittadini.

Durante il sit-in, inoltre, si avvierà una raccolta firme al fine di presentare una petizione con l’obiettivo di impegnare il governo Musumeci a volere portare finalmente a termine la riclassificazione del personale regionale, per la quale l’esecutivo regionale ha - di fatto - bloccato i lavori della Commissione paritetica istituita ma mai insediata ufficialmente all’Aran Sicilia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!