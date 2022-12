svincolo Irosa

Madonie, riaperta la rampa sulla A19 dello svincolo Irosa

La Giunta dell'Unione delle Madonie ringrazia la CittÓ Metropolitana di Palermo e l'impresa esecutrice dei lavori per la celeritÓ dell'intervento.

Riaperta in tempi record la rampa in uscita direzione Catania dello svincolo autostradale di Irosa. Ad annunciarlo è la giunta dell’Unione Madonie, guidata dal presidente Pietro Macaluso, che ringrazia la Città Metropolitana di Palermo e l’impresa esecutrice dei lavori per avere anticipato i tempi previsti.

La chiusura temporanea era prevista dal 15 dicembre al 24 dicembre. Come auspicato dall’Unione Madonie, con quattro giorni di anticipo la viabilità torna alla normalità a vantaggio dei viaggiatori e per coloro che in questi giorni di festa raggiungeranno le Madonie.

