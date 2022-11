Maltempo

Maltempo in Sicilia, ancora allerta meteo arancione: previsti temporali e venti forti

Prevista allerta ARANCIONE in tutta la Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2022 - 00:15:05 Letto 748 volte

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido per giorno 29 novembre 2022.

Prevista per domani allerta ARANCIONE in tutta la regione.

Dalle prime ore di oggi, martedì 29 novembre, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Fonte: Protezione civile regionale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!