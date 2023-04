allerta meteo gialla

Maltempo in Sicilia, domani allerta meteo gialla su Palermo

Piogge e temporali colpiranno dapprima la Sicilia occidentale, in mattinata, e poi il resto dell’isola.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2023 - 16:48:07 Letto 720 volte

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 di oggi e fino alle 24.00 di domani, 05 aprile 2023.

Prevista, per domani, allerta GIALLA per rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali su parte della Sicilia e su Palermo.

Piogge e temporali colpiranno dapprima la Sicilia occidentale, in mattinata, e poi il resto dell’isola e tutta la Calabria nel pomeriggio/sera, particolarmente intensi nel settore tirrenico. Ma oltre al maltempo, è particolarmente rilevante l’ulteriore netto calo delle temperature che determinerà uno scenario tipicamente invernale.

Fonte: Protezione Civile Regionale

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!