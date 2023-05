allerta meteo gialla

Maltempo in Sicilia, oggi allerta meteo gialla per Palermo

Prevista, per domani, allerta GIALLA per rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali sulla Sicilia.

La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle ore 24.00 di oggi, sabato 20 maggio 2023.

Prevista, per domani, allerta GIALLA a Palermo per rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali sulla Sicilia.

In particolare, si legge nel bollettino, “previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Fonte: Protezione Civile Regionale

Fonte Immagine: Depositphotos

