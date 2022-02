Manifestazioni contro la guerra e per la pace in varie città

no guerra

Manifestazioni contro la guerra e per la pace in varie cittą

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2022 - 16:13:57 Letto 456 volte

Nuova giornata di manifestazioni contro la guerra in Ucraina e per la pace.

A Roma, piazza Santi Apostoli stracolma con tante persone che non riescono ad accedere alla piazza, per la manifestazione promossa dalla Rete italiana Disarmo, con la presenza tra gli altri di sindacati e Anpi. Centinaia al presidio per la pace a Firenze, e centinaia anche a Bari, da dove si è levato l'appello del rappresentante della comunità ucraina "ai fratelli russi perché si ribellino alla guerra".

