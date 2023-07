chiesa di Santa Maria di Gesù

Mattarella visita la chiesa di Santa Maria di Gesù colpita dall'incendio, Lagalla: ''Grande gesto di vicinanza alla città''

''Il presidente Mattarella ha mostrato profonda solidarietà alla città colpita dagli incendi di questa settimana ed è stato rincuorato dal fatto che i danni, seppur ingenti, siano recuperabili'', ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

“Questa mattina con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice abbiamo visitato la chiesa all’interno del cimitero di Santa Maria di Gesù.

La visita alla chiesa del Capo dello Stato rappresenta un grande gesto di vicinanza alla città. Il presidente Mattarella ha mostrato profonda solidarietà alla città colpita dagli incendi di questa settimana ed è stato rincuorato dal fatto che i danni, seppur ingenti, siano recuperabili e ha espresso gratitudine per come, nei terribili momenti del rogo nella chiesa, tutti, a partire dai vigili del fuoco, si siano attivati per limitare i danni”.

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

