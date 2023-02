Meteo, domani allerta gialla in Sicilia

allerta meteo gialla

Per domani è prevista ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione.

07/02/2023

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dalle ore 16.00 di oggi e fino alle 24.00 di domani, 8 febbraio 2023.



In particolare si legge nel bollettino, "Dal mattino di mercoledì 08 febbraio 2023, per 24-36 h, previsti venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con probabili raffiche di burrasca forte o tempesta nella giornata di giovedì 9 febbraio 2023. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda mattinata di mercoledì 08 febbraio 2023, per 18-24 h, previste nevicate al di sopra dei 500-700 m, con apporti al suolo da deboli a moderati".

Fonte: Protezione Civile Regionale

Fonte Immagine: Depositphotos

