Meteo, in arrivo la prima ondata di caldo: in Sicilia punte di 34-35 gradi

Temperature in aumento, con valori massimi tra 28 e 33 gradi, con punte di 34-35 gradi nell'interno del Centro e in Sicilia.

Pubblicata il: 20/06/2023

Al via la prima ondata di caldo del 2023, con l'arrivo dell'anticiclone africano. Da oggi fino a venerdì sarà canicola opprimente, con temperature oltre i 40° C e tanta umidità.

I primi picchi in Sardegna, Toscana e Lazio, poi su tutta Italia.

Venerdì arriveranno dei temporali, dal Centro-Nord poi verso il Centro-Sud nel fine settimana e temperature in calo.

Le previsioni meteo per martedì 20 giugno

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nuvole quasi del tutto assenti al Sud e in Sicilia; qualche annuvolamento in sviluppo nelle ore pomeridiane sulle zone alpine e prealpine, con locali temporali sulle Alpi occidentali.

Temperature in aumento, con valori massimi tra 28 e 33 gradi, con punte di 34-35 gradi nell’interno del Centro e in Sicilia, fino a 38-39 gradi in Sardegna. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente e in Sardegna.

Fonte: Televideo/Meteo.it

Fonte Immagine: Depositphotos

