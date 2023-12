mobilità

Mobilità Palermo, istituita zona rimozione nelle strade limitrofe al Teatro Politeama

Il provvedimento riguarda alcune strade limitrofe al Teatro Politeama.

Pubblicata il: 13/12/2023

L’Ufficio Traffico ha emesso l’ordinanza n.1645 con la quale viene istituita la zona rimozione in alcune strade limitrofe al Teatro Politeama.

Il provvedimento riguarda: Piazza Ruggiero Settimo, via Emerico Amari, via Filippo Turati, via Isidoro La Lumia, Piazza Castelnuovo e via Libertà.

In quest’ultima via, l’ordinanza è già vigente dalle ore 7.00 di oggi e fino alle ore 3.00 di domani. In tutte le altre vie e piazze, dalle 14.00 del 13 dicembre alle ore 3.00 del 14 dicembre.

Fonte: Comune di Palermo

