Mozione Razza, Fava: ''Maggioranza in conclave per fare cosa?''

La discussione sulla mozione di censura nei confronti dell'assessore Razza doveva cominciare un'ora e mezza fa, ma la maggioranza non c'è.

"La discussione sulla mozione di censura nei confronti dell'assessore Razza doveva cominciare un'ora e mezza fa, ma la maggioranza non c'è: si è chiusa in conclave da qualche parte nel Palazzo fregandosene dell'aula.

Per decidere come votare? Per confortare i dubbiosi? Per riallineare gli indisciplinati? Per far passare la nottata? Una fotografia dell'inossidabile compattezza del centrodestra siciliano attorno al suo assessore alla salute!" Lo dichiara Claudio Fava, deputato regionale de I cento passi.

