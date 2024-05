MuST23

MuST23 nasce nell'ex Stazione di Capaci. PIF: ''Al mafioso non si chiede neanche un bicchiere d'acqua, piuttosto si muore di sete''

MuST23 ospita in cinque container, sale immersive con visori e realtà virtuale per ''entrare'' in autostrada immediatamente dopo l'esplosione; monitor per ascoltare le parole di Giovanni Falcone; e il polo di fruizione culturale permanente e bookstore curato da Feltrinelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/05/2024 - 11:15:37 Letto 870 volte

In centinaia hanno voluto esserci: l’apertura di MuST23 nell’ex stazione ferroviaria di Capaci – che ospita in cinque container, sale immersive con visori e realtà virtuale per “entrare” in autostrada immediatamente dopo l’esplosione; monitor per ascoltare le parole di Giovanni Falcone; e il polo di fruizione culturale permanente e bookstore curato da Feltrinelli – è stato un momento importante per cittadina che 32 anni fa per il mondo, diventò sinonimo di strage. Dario Riccobono, direttore responsabile di MuST23, ha sottolineato proprio questa natura di MuST23, il suo essere profondamente uno “spazio di fruizione culturale permanente al servizio della comunità di Capaci e non solo”. La serata costruita con Feltrinelli, ha visto tra gli ospiti, il regista e autore Pif, l’attore e regista teatrale Davide Enia, il procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia, lo storico John Dickie, l’attrice Daria D’Aloia, ha moderato il giornalista Rai, Salvatore Cusimano. Tra il pubblico, l’ex presidente del Senato, il magistrato Pietro Grasso e il procuratore della Repubblica di Patti, Angelo Cavallo.

“Al mafioso non devi chiedere neanche un bicchiere d’acqua, piuttosto si muore di sete – ha detto Pif che con Feltrinelli ha pubblicato “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota” - Tutta la mentalità mafiosa va respinta, anche nelle sue sfumature più leggere; e nella vita di tutti i giorni è difficilissimo essere impermeabili, ma ce la dobbiamo fare”.

Sottolinea l’importanza di essere presenti e sostenere MuST23, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia che ha firmato con Salvo Palazzolo “La cattura” (Feltrinelli). “E’ un momento in cui si afferma la legalità senza gli strumenti della repressione, c’è qui una libreria che vale molto di più di una caserma o di un commissariato. Se c’è più spazio per la legalità, ce n’è meno per le mafie”.

L’ex presidente del Senato, il magistrato Pietro Grasso ha voluto indossare i visori per la realtà virtuale di MuST23, per “entrare” in autostrada subito dopo l’esplosione, ascoltare testimonianze, guardare immagini di repertorio. Ne è uscito molto emozionato. “Non avevo mai visto il cratere così vicino, è come se fossi io sull’orlo – spiega subito dopo - . Si riapre una ferita terribile, io sarei dovuto essere su quella macchina; ricordo di aver pensato, mentre correvo in ospedale, “ci sono voluti centinaia di chili di esplosivo per fermarti, Giovanni”.

Anche Davide Enia ha portato il suo contributo. “Dobbiamo sviscerare il rapporto nevrotico che abbiamo con Cosa Nostra: la mafia l’abbiamo rimossa, sottostimata, banalizzata, mitizzata, ma mai affrontata per quello che è. Il rischio è che raccontare quello che è accaduto, significhi fare l’autoritratto di un’intera generazione, di Palermo e della Sicilia”.

MuST23 aprirà al pubblico dal 3 giugno, la libreria Feltrinelli ha già aperto ieri. MuST23 è un progetto di Addiopizzo Travel e Capaci No Mafia con la direzione artistica di Davì Lamastra, finanziato da Invitalia, Legacoop, CoopFond, Fondazione Pico, Google.org e Banca d'Italia, con il gratuito patrocinio del Comune di Capaci. Rai e Ansa hanno dato accesso ai loro materiali d’archivio. Ticketing di Coopculture. Contributi da Leroy Merlin Italia, Fillea Cgil Palermo, Cassa Edile Palermo. Gli spazi sono concessi in comodato d’uso gratuito da RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!