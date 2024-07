teatro

Nuova stagione teatrale al Cineteatro Colosseum di Palermo: Spettacoli per tutti per portare avanti l'arte del Teatro

Tanti i titoli e i nomi, appartenenti alla scena teatrale siciliana (e non solo) che, a partire dal 19 ottobre terranno compagnia al pubblico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/07/2024 - 10:07:48 Letto 764 volte

Al Cineteatro Colosseum di Palermo si respira aria nuova. È pronta, infatti, la stagione 2024/2025. Tanti i titoli e i nomi, appartenenti alla scena teatrale siciliana (e non solo) che, a partire dal 19 ottobre terranno compagnia al pubblico. È già possibile abbonarsi e prenotare il proprio posto per non perdere le produzioni della storica struttura in via Guido Rossa, 7 (Bonagia), sotto la direzione artistica di Orazio Bottiglieri.

Ecco la ricca stagione: 11 spettacoli che si terranno nelle giornate di sabato, alle 21:15, e di domenica alle 17:45.

DAL 19 AL 27 OTTOBRE

"COSA NOSTRA"

Gino Carista capomafia in declino, incarica il suo picciotto Ciro Chimento di formare suo figlio, imbranato uomo dedito al volontariato e all'insegnamento ai bambini. Una storia che si trasforma in un vortice di ironia e comicità che prende in giro il fenomeno mafioso.

DAL 16 AL 17 NOVEMBRE

"SENZA MAI DIRE UNA PAROLA"

Un'ora e venti di spettacolo dedicato alla sana comicità. La particolarità? In esso nessuna parola, questo grazie al grandissimo talento del vincitore del programma televisivo Italia's Got Talent, Nicola Virdis.

DAL 30 NOVEMBRE AL 01 DICEMBRE

"OSCAR - CAMERIERE TUTTO FARE"

Giorgio Pitarresi interpreta Oscar, un povero disoccupato vittima delle continue liti di una coppia di coniugi ormai arrivati ai ferri corti.

Una dolce commedia dalla comicità particolare, scritta da Orazio Bottiglieri.

DAL 14 AL 15 DICEMBRE

"FOLLIE"

La penna di Orazio Bottiglieri firma un'altra storia, una particolare in cui i protagonisti sono quattro nomi con quattro storie di vita in cui la follia regna sovrana.

DAL 11 AL 12 GENNAIO

"COMPAGNIA ARTHENOVA"

Spettacolo musicale in cui la musica neomelodica classica è accompagnata dalle tipiche macchiette napoletane. Sul palco Pulcinella, Zaza' e le tipiche figure del teatro napoletano.

DAL 25 GENNAIO AL 02 FEBBRAIO

"CHE NIC E NAC"

Due storie d'amore in un intreccio tra figli, generi e suocere. Protagonisti Gino Carista, Tiziana Martilotti e Caterina Salemi nel rivivere quotidiano di una famiglia tipicamente palermitana.

DAL 08 FEBBRAIO AL 16 FEBBRAIO

"SCIOPERANTI"

La disperazione per il lavoro porta i protagonisti di questa commedia ad inventarsi invalidità, patologie, disgrazie e disagi pur di mantenere un'ambita casa popolare, ma il sindaco ahimè non la pensa come loro.

Commedia di Orazio Bottiglieri.

DAL 22 AL 23 FEBBRAIO

"MAGIC SHOW"

Uno spettacolo dove la magia è presente a 360 gradi.

Illusionismo, mentalismo e magia comica accompagnano lo spettatore in un viaggio fantastico.

DAL 15 AL 16 MARZO

"TOTI E TOTINO"

I due artisti, storia del cabaret siciliano, tornano al CineTeatro Colosseum con nuove storie e tanta comicità.

In esclusiva a Palermo, il cabaret di Toti e Totino.

DAL 05 AL 06 APRILE

"SPERIAMO BENE"

Tiziana Martilotti e Orazio Bottiglieri si ritrovano sul pullman con destinazione Paradiso; i due si troveranno davanti un atipico San Pietro che avrà il compito di indirizzarli sulla retta via.

DAL 03 AL 04 MAGGIO

"LA MAMMA E' UNA SOLA"

Giorgio Pitarresi, Massimo Eugenio, Giuseppe Giambrone ed Ettore Demma fanno parte di una famiglia particolarmente atipica che tra equivoci, comicità ed ironia accompagnerà lo spettatore in due ore di risate.

La nuova stagione al Teatro Colosseum di Palermo è ad un prezzo speciale. L’importo è anche pagabile in due soluzioni con Bonus Docente, Carta Cultura e 18APP. Per maggiori informazioni, basta chiamare i numeri 091442265 o 3926393204.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!