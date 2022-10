Festa dei Nonni

Oggi è la Festa dei Nonni: perché si festeggia il 2 ottobre

Un ''grazie'' speciale a due figure fondamentali della famiglia e della società intera: il nonno e la nonna.

02/10/2022

Il 2 ottobre si celebra la ancora “giovane” festa dei nonni. Istituita nel 2005 dal Parlamento che ha riconosciuto ufficialmente il ruolo fondamentale dei nonni figure importantissime accanto a quelle dei genitori e delle feste a loro dedicate: festa del papà e quella della mamma.

La ricorrenza cade il 2 ottobre, il giorno in cui la Chiesa celebra gli Angeli, ed è concepita proprio come momento di incontro e riconoscenza nei confronti dei nonni-angeli custodi dell'infanzia.

L'istituzione della festa prevede l'impegno concreto da parte degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni) ad istituire iniziative per valorizzare il ruolo dei nonni ed un premio annuale, consegnato dal presidente della Repubblica al nonno e alla nonna d'Italia. E' davvero importante festeggiare i nonni in un grande abbraccio, ricordandoci quanto questa figura restituisce ogni giorno, in termini di aiuto concreto (e soprattutto dal punto di vista umano), alle loro famiglie e ai loro nipoti.

