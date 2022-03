Veglia per la pace

Oggi veglia per la pace alla Cattedrale di Palermo

Una veglia sul sagrato della cattedrale per condividere l'appello per la pace di Papa Francesco e per accendere la luce di una candela.

04/03/2022

Una veglia sul sagrato della cattedrale per condividere l'appello per la pace di Papa Francesco e per accendere la luce di una candela. Il momendo di preghiera è fissato per venerdì prossimo alle 21. "Ci ritroveremo tutti insieme per chiedere che la luce della pace prevalga sulle tenebre della guerra", dice l'arcivescovo Corrado Lorefice, che dopo quello dello scorso 25 febbraio lancia un nuovo appello per il cessate il fuoco.

"Noi cristiani, insieme alle donne e agli uomini di buona volontà e agli operatori di pace - dice - ripudiamo questo atto di guerra che si sta consumando in Ucraina e annunciamo la profezia evangelica della pace. A tutti. A chi ha posto direttamente questo atto di guerra e alle altre parti coinvolte. Chiediamo che si sospendano le operazioni belliche - prosegue Lorefice - e riprenda la via del dialogo con l'apporto costruttivo di tutti, delle diverse organizzazioni internazionali e degli organismi mondiali. Per parte nostra dichiariamo il nostro anelito alla pace e ci impegniamo a esaminare noi stessi e a rinunciare a ogni discordia e ostilità, a ogni attacco, violenza verbale o fisica, interiore o esteriore, nelle nostre case e nelle nostre comunità, civili e cristiane, nei nostri contesti umani, familiari e sociali, professionali e culturali. E, soprattutto, ci impegniamo a intensificare con tutte le altre confessioni cristiane e le altre fedi presenti qui a Palermo la preghiera di pace per tutte le nazioni e i continenti e, in particolare, per l'Ucraina. Le logiche e gli interessi particolari, nazionali o continentali - conclude l'arcivescovo di Palermo -, non vanifichino il grido della terra e dei miliardi di donne e uomini che la abitano nella mitezza ripudiando la guerra e costruendo ogni giorno la pace".

