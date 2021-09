vaccini

Open day vaccinale domenica a Ficuzza

La campagna vaccinale di prossimità farà tappa domenica 26 a Ficuzza.

La campagna vaccinale di prossimità dell’Asp di Palermo farà tappa domenica 26 a Ficuzza. Dalle ore 9 alle 20 è in programma un Open day nei locali delle ex scuderie della Real Casina.

L’iniziativa, rivolta a tutti coloro i quali abbiano compiuto almeno 12 anni di età, è del Distretto 40 dell’Azienda sanitaria con il patrocinio del Distretto 5 dell’Unità servizio territoriale Palermo dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per essere vaccinati con prima o seconda dose. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore ed avere acquisito – nell’apposito modulo – il consenso dell’altro genitore. Verrà somministrato il vaccino Pfizer.

Tutti coloro che si vaccineranno riceveranno un biglietto gratuito per visitare il Palazzo Reale di Ficuzza e l’ingresso omaggio al nuovo parco giochi per bambini.

«Esprimo il mio apprezzamento per l'iniziativa dell'ASP di Palermo con il patrocinio del Distretto 5 dell’Unità Servizio Territoriale Palermo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, per aver scelto Ficuzza, luogo di cultura e di svago, per l'Open day vaccinale di Domenica 26 settembre». Lo dichiara il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando.

