Orlando consegna le ''Tessere preziose'' al Palermo Calcio

Il sindaco Leoluca Orlando ha consegnato oggi allo stadio Renzo Barbera tre tessere preziose del Mosaico Palermo.

La prima destinata al presidente Dario Mirri e all'intera società del Club di viale del Fante, la seconda al mister Silvio Baldini e all'intera squadra rosa nero e la terza alla tifoseria palermitana per il tradizionale attaccamento riservato alla squadra e dimostrato, in particolare, ieri sera in occasione del vittorioso match contro il Padova, che ha determinato la promozione in serie B.

Le tre tessere preziose arricchiranno il museo dedicato al Palermo.

